El domingo pasado en el Gran Premio de Brasil se dio una batalla épica entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Fernando Alonso por el tercer lugar, el cual fue para el piloto español en un final de fotografía.

Y pese a que no se subió al podio, el mexicano sumó puntos importantes para afianzarse en el subcampeonato de la temporada, aunque será vital que tenga buenos resultados Las Vegas y Abu Dabi, ya que Lewis Hamilton le pisa los talones.

¿Verstappen ayudará Checo Pérez a ganar carreras?

Hace un año, Max Verstappen se negó a cederle la posición a Checo Pérez en Brasil, por lo que al final se tuvo que conformar con tercer lugar en el campeonato. Y según Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, la situación no será distinto este año.

En declaraciones a Sky Sports, Horner aseguró que no ve ninguna posibilidad de que el Tricampeón de la Fórmula 1 ayude al mexicano a ganar las últimas carreras, sobre todo por lo mostrado el fin de semana pasado en el Circuito de Interlagos el domingo pasado.

“Diría que son entre cero y una (posibilidades de que Max deje a Checo ganar). No creo que Checo vaya a necesitar esa ayuda, Max está concentrado en lo suyo. No quiere dejar nada sobre la mesa. Está concentrado en un año increíble que viene atravesando y solo quiere seguir ganando. Checo no debería necesitar esa ayuda de Max y eso lo vimos (en Brasil)".

¡Remontada de Checo Pérez! Rebasa a Hamilton, su competencia directa _ GP de Brasil



Aquí se pudo definir el segundo lugar. pic.twitter.com/7DBa9543CX — CapiSuperGirl (@CapiSuperGirl) November 5, 2023

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Será el próximo 19 de noviembre cuando se reanuden las actividades en la Fórmula 1, ya que se realizará el Gran Premio de Las Vegas, donde Checo Pérez está obligado a subir al podio para llegar a Abu Dabi con más seguridad de quedarse el subcampeonato.