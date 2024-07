El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) salió enfadado del circuito de Hungaroring en el que terminó quinto tras un choque con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y, preguntado por las críticas tras sus últimos incidentes de carrera con el piloto de Mercedes y el británico Lando Norris (McLaren), dijo que los que le critican se pueden "ir todos a la mierda".

Lee también Checo Pérez asegura sentirse feliz tras la remontada en el GP de Hungría

Verstappen realizó estas declaraciones tras la carrera de Hungría a los medios de prensa escrita presentes en el circuito, como recogen medios como As, Marca, Mundo Deportivo o Motorsport, a los que recalcó que tras tocar a Norris en Austria le "echaron mucha 'mierda' diciendo" que se "movía en la frenada y bla, bla, bla".

El piloto neerlandés, que es líder del mundial con 74 puntos respecto a Norris, perdió este domingo diez puntos de ventaja con el británico, que con su segunda plaza acortó una diferencia que puede haber llegado a un punto de inflexión por la mejoría de los McLaren en los últimos grandes premios.

Le molestó la estrategia de Red Bull

Verstappen se mostró muy molesto ya durante la carrera por la estrategia empleada por Red Bull y, por radio, se escuchó decir a su ingeniero de pista, Giampiero Lambiase: "Me habéis dado una estrategia de mierda, ¿vale? Estoy intentando salvar lo que hay", preguntado por si podía subir el ritmo.

Asimismo, su ingeniero de pista informó a Verstappen de que el delegado médico le iba a examinar por su incidente con Hamilton, a lo que el líder del Mundial respondió: "Que lo manden a los comisarios, a ver si están bien ellos".

No tuvo un gran día al volante

No tuvo su día el piloto neerlandés, que al tener que dejar pasar a Norris en la tercera vuelta tras adelantar en la salida al británico por fuera del trazado le pidió a su ingeniero que le dijera a la FIA que ahora iba a "correr así a partir de ahora, sacando a gente fuera de la pista".

Estas declaraciones malsonantes y en las que criticó la estrategia de su equipo también las realizó a los micrófonos de DAZN, donde dijo que la estrategia no había "sido la correcta" y que "con un coche que ya tenía dificultades en la primera tanda de medios, no se puede mantener la estrategia".

"Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando... ha sido un día para olvidar", dijo Verstappen al término de la carrera, en la que su ritmo "no era suficientemente bueno para plantar cara a los McLaren".

Del mismo modo, también criticó la acción de Hamilton en la curva uno a falta de siete vueltas para el final, porque el siete veces campeón del mundo le "estranguló a la derecha", en su opinión.