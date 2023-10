Juan Toscano visita el Gran Premio de México y apoya a Carlos Sainz

El basquetbolista mexico-estadounidense Juan Toscano-Anderson está de visita este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que expresó, es la primera vez que acude a un evento de la Fórmula 1.

"Es la primera vez que vengo, es una gran experiencia, todo está muy chido y me gusta cómo la gente lo disfruta, además el clima es muy bueno", dijo a los medios el jugador de los Capitanes de la Ciudad de México.

Lee también Lando Norris despreciaría a Red Bull y Helmut Marko; preferiría quedarse en McLaren

Toscano fue invitado por Carlos Sainz, piloto de Ferrari a la carrera de la capital de nuestro país.

"Él me invitó y lo voy a apoyar, realmente no sé mucho de la Fórmula 1 pero el ambiente es todo, no sólo aquí, en cualquier deporte", destacó el basquetbolista.

El basquetbolista mexicano no se quiso perder la Fórmula 1. Foto: Renzo Chiquito

Juan Toscano habló de su llegada a los Capitanes de la CDMX

En esa misma charla con los medios de comunicación, Juan Toscano aprovechó para lanzar un contundente mensaje a todos los aficionados de los Capitanes de la CDMX.

"Ahora estoy en Capitanes, quiero buscar un campeonato de G-League", apuntó.

Toscano-Anderson incluso reveló que le causó mucha felicidad volver a México: "Estoy muy emocionado por regresar, siempre fue un sueño vivir aquí en la CDMX, no es lo mismo venir de visita que a vivir; fue fácil tomar la decisión de venir para acá, México es mi casa".