En la temporada 2023 de Fórmula 1 se resolvió de forma tempranera, al menos en el campeonato de pilotos, luego de que Max Verstappen se coronara tricampeón, luego de ganar 19 de las 22 carreras y donde logró subir a 21 podios.

Ante esto, el padre de Max, Jos Verstappen, se pronunció, asegurando que para 2024 le gustaría que Sergio 'Checo' Pérez compitiera más con su hijo, promoviendo un aumento de nivel en la competición, recordando la definición del título de 2021, deseando que fuera igual con 'Checo'.

"Fue bonito, pero puedo imaginar que para Lewis y Toto no fue tan bonito, pero fue como fue, lo tienen que aceptar. Me gustaría tener más competencia. Por su puesto, queremos ganar las carreras, pero también me gusta que luchen con Max, que se vayan con una victoria o quizás no. Todo el mundo quiere ver eso", declaró el papá Verstappen en planetf1.com.

En el 2021, la definición del campeonato se dio en la última vuelta del circuito de Abu Dhabi, donde el ganador se quedaba con el título y, pese a que Lewis Hamilton lideró toda la carrera, Verstappen logró rebasarlo en la última vuelta y se consagró por primera vez en Fórmula 1.