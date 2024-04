América no ha tenido rival en su juego de Ida de Cuartos de Final por la Concacaf Chanmpions Cup ante el New England Revolution, ya que no tardó mucho tiempo en imponer condiciones.

Pese a las condiciones gélidas que se viven en esa zona de Estados Unidos, el cuadro de André Jardine se adueñó del balón y comenzó a tocar la puerta del equipo de la MLS en varias ocasiones.

Henry Martín se encargó de abrir el marcador luego de una jugada colectiva que inició el Chicote Calderón tras robar un balón en media cancha. La Bomba la concluyó con una gran definición de media vuelta al 15’.

Y el segundo tanto de los azulcremas no tardó mucho tiempo en llegar. Al minuto 24, Henry Martín le filtró el esférico a Alejandro Zendejas, quien con un recorte se quitó a su marcador y marco un golazo.