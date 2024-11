Analista pide que Guillermo Ochoa sea el portero titular para el partido de México contra Honduras: "No se va a arrugar"

¿Guillermo Ochoa? ¿O Luis Ángel Malagón? Para el compromiso que la Selección Mexicana disputará contra Honduras —como parte de los Cuartos de Final de la Nations League— lo idóneo sería que "Memo" Ochoa ocupe el cargo de guardameta porque "no se va a arrugar" en la cancha del Estadio General Francisco Morazán. Así lo aseguró el analista Roberto Gómez Junco.

A un día para que el "Vasco" Aguirre enfrente su primer partido oficial, el analista de ESPN le sugiró al estratega que utilice a Ochoa por su experiencia.

"Puede meter a Ochoa para las condiciones del partido. ¿Cuántas veces ha jugado Malagón en Honduras? Yo creo que va a poner a Malagón, pero no me sorprendería. Ochoa tiene una experiencia tremenda, no se va a arrugar con este ambiente", platicó durante un programa de ESPN.

Si bien Javier Aguirre no ha dado a conocer su alineación para los Cuartos de Ida, reportes desde Honduras especulan que Malagón protegerá al "Tricolor" en la cancha del cancha del Estadio General Francisco Morazán y "Memo" Ochoa lo hará en "El Infierno". Es decir, en el Estadio Nemesio Díez.

En el presente, Ochoa es portero del AVS de la Primera División de Portugal.

Lee también El polémico mensaje de "Chino" Huerta que hizo enojar a Honduras

Javier Aguirre confirmó que Guillermo Ochoa no será titular en la Selección Mexicana y estará en la banca / FOTOS: Imago7

¿Cuándo y dónde se podrá ver a México en los Cuartos de Final de la Nations League?

IDA

Viernes, 15 de noviembre - 20:00 (tiempo del centro de México).

VUELTA

Martes, 19 de noviembre - 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Los partidos podrán verse a través de la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.