El magnetismo de Lionel Messi no se limita al campo de juego y su estatus como ícono mundial ha desencadenado un fervor que va más allá del fútbol. Con la reciente designación como "Icon of the Seas" en el nuevo barco de Royal Caribbean International, la pregunta que ronda es: ¿Messi se convertirá en el embajador predilecto de la industria de cruceros?

Lionel Messi en el nuevo barco de Royal Caribbean. Fuente: Instagram @leomessi

El fanatismo que rodea a Lionel Messi es palpable, extendiéndose más allá de las fronteras del deporte. Su capacidad para cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades lo coloca en una posición única para atraer a un público diverso hacia nuevas experiencias, como los cruceros.

El "Icon of the Seas" destaca por su vanguardista tecnología respaldada por medio siglo de experiencia naviera. Con una impresionante longitud de 365 metros y un peso aproximado de 250,800 toneladas, el barco embajado por Lionel Messi ofrecerá una experiencia inigualable desde el puerto de Miami.

Equipado con seis toboganes, siete piscinas, nueve jacuzzis y 2,805 alojamientos con capacidad para hasta ocho personas por habitación, redefine el concepto de lujo y entretenimiento en alta mar. La oferta gastronómica se eleva con cerca de 40 opciones culinarias, garantizando una experiencia única.

La ceremonia de bautismo, que promete ser exclusiva por la presencia de Lionel Messi, está programada para deslumbrar en enero de 2024 en la vibrante ciudad de Miami. "Royal Caribbean es la marca de cruceros más reconocida a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, lo que conlleva una mayor preferencia por parte de los viajeros", señaló Michel Diana, gerente de Foster Viajes, la agencia minorista que representa a la naviera en Argentina.

Numerosas voces dentro de la industria de viajes han expresado su deseo de ver a Lionel Messi asociado con sus marcas de cruceros. ¿Por qué? Porque la conexión entre el jugador argentino y la experiencia de viaje parece ser un matrimonio perfecto. Su carisma, éxito y estilo de vida encajan a la perfección con la idea de explorar destinos exóticos a bordo de lujosos barcos.

En octubre de 2022, la presentación del "Icon of the Seas" generó un fenómeno sin precedentes al registrar el mayor número de reservas en tan solo un día y el mayor volumen de reservas en una semana en los 53 años de historia de la línea de cruceros. Ante esto, Lionel Messi expresó su entusiasmo y honor al unirse a la familia de Royal Caribbean.