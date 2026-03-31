Este martes se definirán los últimos boletos a la Copa del Mundo 2026 a través de los repechajes de UEFA y el Intercontinental. Este último, tendrá lugar en Guadalajara y Monterrey, y en la Sultana del Norte, se definirá a la última selección que jugará el torneo de naciones más importante.

En esta clase de partidos definitorios, donde está en juego nada más y nada menos que la clasificación a la Copa del Mundo, la tensión puede provocar partidos reñidos en los que no se pueda romper el cero. por eso, a continuación te presentamos qué sucede si los partidos terminan en empate.

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ESTOS SON LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE EUROPEO

Kosovo vs Turquía (a las 12:45 horas en Kosovo)

Suecia vs Polonia (a las 12:45 horas en Suecia)

Bosnia vs Italia (a las 12:45 en Bosnia)

República Checa vs Dinamarca (a las 12:45 horas en República Checa)

ESTOS SON LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

República Democrática del Congo vs Jamaica (a las 15:00 horas en Guadalajara)

Bolivia vs Irak (a las 21:00 horas en Monterrey)

¿QUÉ PASA SI HAY EMPATE EN LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE?

Como indica el reglamento, si el partido termina en empate durante los 90 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos, y si la igualdad persiste, se definirá el partido desde el punto penal.

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