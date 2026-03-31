La espera terminó. Este martes en el Gigante de Acero de Monterrey, se entregará el último pasaje a la y quienes lucharán por él serán las selecciones de Bolivia e Irak.

Estas dos selecciones llegan en momentos diferentes, ya que La Verde tiene dos victorias consecutivas (vs Trinidad y Tobago y Surinam), mientras que los Leones de Mesopotamia arrastran dos derrotas al hilo (vs Argelia y Jordania).

Sin embargo, en la gran final del Repechaje Mundialista no importa quién llega mejor, será un partido donde el control de las emociones y el cuidado por ver quién comete la menor cantidad de errores será la clave para definir al ganador.

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Además, ambos países contarán con un gran apoyo, ya que en estos días las calles de Monterrey se han visto llenas de bolivianos e iraquíes, así que el Gigante de Acero tendrá un gran ambiente.

Entre Bolivia e Irak no hay muchos antecedentes. La última vez que se enfrentaron fue en el año 2018 en un empate sin goles. Esta vez, el partido no podría terminar así, en caso de empate, se jugaría tiempo extra y en caso de persistir la igualdad, se define por penales.

Monterrey definirá a la selección 48 del Mundial, y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO BOLIVIA VS IRAK?

  • Día: martes 31 de marzo
  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: FIFA+ y ViX

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