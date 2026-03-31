En las últimas hora, miles de aficionados de Irak aterrizaron en Monterrey para apoyar a su selección en el repechaje que otorgará el último boleto al Mundial 2026. Sin embargo, uno de ellos ha tenido más reflectores que el resto, ya que se volvió viral en redes sociales por compartir los detalles de su largo viaje para llegar a México.

Se trata de Ahmed Husam, quien habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y confesó cuántos días viajó, cuánto dinero gastó y qué haría si Irak logra vencer a Bolivia y clasificarse a la Copa del Mundo después de 40 años.

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"No sé cuánto dinero gasté exactamente, pero si han sido un par de miles de dólares, mucha gente ha venido acá y quería documentar lo que somos capaces de hacer para apoyar a nuestro país. Fue un viaje largo de Irak a Turquía, de ahí viajamos a Seattle, de ahí a Salt Lake City, de ahí a Dallas, y de ahí a Monterrey. Diría que viajamos como cinco o seis días", confesó Ahmed.

Su historia se volvió tan viral, que FIFA lo invitó a vivir el último entrenamiento de Irak previo al partido contra Bolivia en el Repechaje Mundialista. Luciendo su camiseta blanca de Irak, la sonrisa no abandonó su rostro.

"La ciudad de Monterrey es hermosa, la gente es muy generosa, nos sentimos como en casa. Amamos estar acá no solo por el futbol y queremos volver en un futuro", agregó.

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Aunque está a más de 14 mil kilómetros de distancia, Ahmed encontró en Monterrey un pedazo de su hogar, ya que este lunes se reunió con los miles de iraquíes presentes en la Sultana del Norte para bailar y cantar en apoyo a su selección.

Finalmente, confesó que "significa el mundo estar acá. La última vez que jugamos fue en México, tenemos buena suerte, así que esperemos que eso se repita en el repechaje. Si logramos clasificar al Mundial quiero tatuarme el Cerro de la Silla y la fecha, que sea un recuerdo para toda mi vida".