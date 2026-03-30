Este martes la Selección de Irak buscará clasificar por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo y para eso, deberá vencer a Bolivia en el estadio BBVA de Monterrey.

En su último día de entrenamiento previo a la final del Repechaje Mundialista, los jugadores atendieron a los medios de comunicación y además de compartir su emoción por estar ante la posibilidad de hacer historia, uno de ellos confesó que se siente favorito por encima de los bolivianos.

Lee también Claudia Sheinbaum e Infantino confían en que todo saldrá bien en el Mundial en México

Ali Yousif, delantero del Al-Zawraa y de la selección nacional de Irak, declaró que "por supuesto somos favoritos, Irak siempre se espera que gane, pero no queremos subestimar a Bolivia, son un equipo fuerte y se merecen estar aquí".

¿Favoritos sobre Bolivia?



Ali Yousif asegura que “Irak es una selección muy grande, siempre se espera que gane, pero no queremos subestimar a Bolivia” pic.twitter.com/471Sg4IbeV — De10Sports (@De10Sports) March 31, 2026

Aimar Sher, mediocampista del Sarpsborg 08, al ser cuestionado sobre qué significaría para ellos clasificar al Mundial suspiró y aseguró que "no lo puedo explicar, este país ha pasado por mucho en estos años y darles amor de esta forma sería algo inexplicable".

Finalmente, el defensor del Viktoria Plzeň, Merchas Doski, mencionó que "después de 40 años podemos escribir nuestros nombres en los libros de historia y por eso queremos ganar".

El experimentado jugador iraquí destacó que "la clave es mantenernos unidos y pelear hasta el final. Verán nuestro espíritu luchador".

Lee también Claudia Sheinbaum lamenta muerte de joven en Estadio Banorte y destaca operativo en la reinauguración