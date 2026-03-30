“Con sus dificultades”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el operativo en la reinauguración del Estadio Banorte con el partido México-Portugal, de cara al Mundial FIFA 2026 en junio próximo.

“En general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional.

Lamentó también la muerte de un joven en las instalaciones del Estadio, quien cayó de un palco, e indicó que el caso se atendió en su momento.

“Con sus dificultades fue un muy buen operativo de movilidad”, dijo la Presidenta al señalar que “hubo algunas quejas”.

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En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal aseguró que las zonas alrededor del Estadio “quedaron muy bien”.

Apuntó que hay mejoras que se pueden hacer con apoyo del gobierno federal al gobierno de la Ciudad de México.

Ante las manifestaciones de distintos grupos contra la realización de la Copa FIFA 2026, como de choferes de aplicación o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Mandataria federal señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja para atender las inconformidades.

Aseveró que van a pasar un muy buen momento los mexicanos y las mexicanas, así como quienes visiten el país en el marco de este evento deportivo.