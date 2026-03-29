Una de las críticas más recurrentes de los aficionados al ver los partidos de futbol en la televisión, es la cantidad excesiva de anuncios publicitarios que interrumpen y que impiden ver el juego de manera más cómoda.

En el caso puntual de Televisa, una cuenta de estadísticas deportivas en redes sociales, comentó al respecto de que pasaron en el partido entre México y Portugal. A lo que Andrés Vaca, narrador estrella de la compañía, salió a defenderlos.

Andrés Vaca Foto: Especial

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¿Qué dijo Andrés Vaca sobre las transmisiones de TUDN?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Vaca respondió a una publicación que afirmaba que cada 60 segundos había un anuncio que ocupaba la mitad de la pantalla de los espectadores.

Un seguidor respondió: "En el mundial no tienen permitido hacer eso o si?". Entonces, llegó una respuesta que alegró a más de uno.

"No, en el mundial Televisa no tendrá ni un solo anuncio durante el juego, salvo el gráfico durante la pausa de hidratación. Pero ninguno de ningún tipo durante el juego.", escribió Andrés Vaca.

No, en el mundial Televisa no tendrá ni un solo anuncio durante el juego, salvo el gráfico durante la pausa de hidratación. Pero ninguno de ningún tipo durante el juego. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) March 29, 2026

Evidentemente, las dudas surgieron: "Cuando dices Televisa, estás incluyendo a VIX?", dijo un usuario en los comentarios. "Sí. Nada de anuncios en los 104 partidos", sentenció el cronista de TUDN.