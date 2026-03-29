Después de nueve meses fuera, Luis Chávez vuelve a aparecer dentro del terreno de juego. Y en año de Mundial, eso no es poca cosa.

El mediocampista del Dinamo de Moscú regresó este domingo 29 de marzo a las canchas tras una larga recuperación por rotura de ligamento cruzado, lesión que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El mediocampista de 29 años se lesionó en un entrenamiento con la Selección Mexicana | FOTO: Imago7

El mexicano sufrió la lesión en junio de 2025. Desde entonces, su proceso ha sido largo, con operación incluida, parece que por fin ve la luz al final del túnel.

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Dinamo de Moscú festeja el regreso de Luis Chávez

El equipo ruso también se alegró por el regreso de su mediocampista. En la victoria 5-0 ante el FC Tver, resaltaron la reaparición del futbolista tricolor.

A través de su cuenta de Instagram, compartieron un carrusel de imágenes del partido con un mensaje que agradó a los aficionados: "Lo más destacado está en la primera foto. ¡Bienvenido de nuevo, Luis!".

Publicación que el propio Chávez compartió en sus historias, acompañado de un mensaje de alivio y agradecimiento por poder volver a jugar: "Después de 9 meses pude jugar algunos minutos hoy. Bendito seas mi Dios", escribió el ex jugador del Pachuca, que asistió al Mundial de Catar 2022.