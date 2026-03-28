El empate sin goles entre Selección Mexicana y Portugal en la reapertura del Estadio Banorte no solo dejó sensaciones encontradas en lo deportivo, sino que también desató una avalancha de memes en redes sociales.

El esperado regreso del histórico inmueble, tras casi dos años de remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo, terminó acompañado de burlas, ironías y creatividad digital por parte de los aficionados, quienes no perdonaron el aburrido 0-0.

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Uno de los temas más comentados fue la curiosa coincidencia con Los Simpson, ya que en un episodio la popular serie había “predicho” un empate sin goles entre México y Portugal.

Esta referencia se volvió viral en cuestión de minutos, pues hacia referencia a que el resultado estaba “escrito”.

A ello se sumaron las burlas hacia los aficionados que invirtieron grandes cantidades de dinero en boletos para presenciar un partido sin goles, lo que incrementó el tono sarcástico en las publicaciones.

La falta de contundencia de ambos equipos se reflejó en el marcador y en el descontento de la afición mexicana, que incluso abucheó al equipo al final del encuentro.

Otro de los elementos que generó conversación fue la presencia de Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana, lo que provocó sorpresa y comentarios divididos entre los seguidores.

Mientras tanto, México ya piensa en su debut mundialista el 11 de junio en el mismo estadio ante Sudáfrica, así como en su próximo amistoso frente a Bélgica. Portugal, por su parte, se medirá ante Estados Unidos antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo.

A continuación te dejamos los mejores MEMES:

Ese wey pagó boletos carísimos en reventa para un partido molero aburrido que quedó 0 - 0 pic.twitter.com/g7BKFnJ04a — Holograma del Chivo (@_el_baaadillo) March 29, 2026

Clavada la predicción jajajaj 🫠 pic.twitter.com/RCM3yaBcDS — Tacos y Goles 👟⚽🌮 (@tacos_y_goles) March 29, 2026

Se cumplió la profecía de los Simpson en el juego México vs Portugal pic.twitter.com/22LnafJyTq — Antonio Balduino lV (@robertbourdain1) March 29, 2026

Tremendos pendejos los que gastaron miles de pesos para ir a ver como caminaban los portugueses JAJAJAJA pic.twitter.com/mXcLFTIv7E — Luis (@_LuisAME) March 29, 2026