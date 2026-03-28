La reinauguración del estadio Banorte está llena de momentos emotivos, desde el regreso del público mexicano a la casa de la Selección hasta el impactante show de medio tiempo.

Los más de 80 mil asistentes en el Coloso de Santa Úrsula vivieron una auténtica fiesta desde el primer minuto.

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Antes de que empezara el partido, durante el Himno Nacional Mexicano, algunas luces en las tribunas se encendieron para formar la bandera mexicana, pero eso fue apenas un aviso de lo que venía más tarde.

Antes de que terminara el primer tiempo llegó la tradicional ola, y los brazos de todos los hinchas mexicanos le dieron vida a las tribunas. Aunque el equipo se fue abucheado, el ánimo en la gente cambiaría rápidamente.

¡Impresionante show de luces! 😍🇲🇽



Durante el entretiempo las tribunas del estadio Banorte se dividen en los colores de la bandera mexicana gracias a un show de luces con el ‘Cielito Lindo’ de fondo pic.twitter.com/EVjt0z6K0U — De10Sports (@De10Sports) March 29, 2026

Con los equipos en vestidores, las luces del estadio se apagaron y dos niños ingresaron al campo de juego. En su plática, recordaron el Mundial de 1970 y 1986. Para “despertar al Coloso”, invitaron al público a cantar el Cielito Lindo.

A partir de ese momento, todo el estadio fue parte de un show de luces, que concluyó con la bandera mexicana reflejada en todo el estadio y una serie de fuegos artificiales en el cielo.