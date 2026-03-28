Después de dos años el Estadio Banorte reabre sus puertas con el partido amistoso entre la Selección Mexiana y su similar de Portugal, para el cual se desplegó un operativo que incluye a más de 10 mil elementos de seguridad.

Hace unos días, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció la presencia de 10 mil 835 elementos de seguridad de distintas corporaciones para garantizar la seguridad de los aficionados en esta histórica jornada.

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Tan solo dentro del estadio, habrá 2 mil elementos de la Policía Auxiliar, aunque el operativo incluye 8 mil 814 elementos de la SSC, otros 2 mil 21 del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Antes del partido, a la altura de la ENAH, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijeron presente en la manifestación llamada “Mega Reta contra la inauguración del estadio Azteca”.

🗣️ “Se quiere garantizar que se haga un Mundial a costa del despojo de las personas”.#VIDEO 📹 | Las palabras de Natalia Lara, vocera de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones en Tlalpan y Coyoacán, en la mega reta antimundialista. pic.twitter.com/KBAyAchbzC — De10Sports (@De10Sports) March 28, 2026

El Coloso de Santa Úrsula está blindado, y los aficionados sólo accedieron a pie, por la implementación de un “polígono de última milla”.

Aunque se había anunciado que no iba a haber estacionamiento, los palcohabientes sí pudieron acceder con sus automóviles.