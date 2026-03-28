Un aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, perdió la vida en el Estadio Banorte previo al partido entre las selecciones de México y Portugal.

El suceso se dio en la zona de palcos del Coloso de Santa Úrsula, luego de que el masculino de 27 años intentara saltar a otro nivel.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el espectador intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

Lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida.

Por ahora, se desconocen más detalles sobre el lamentable suceso en el inmueble que hoy reabre sus puertas después de casi dos años.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/IZQco3loWI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

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