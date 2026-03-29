Aunque no hubo goles en el primer partido del estadio Banorte entre México y Portugal, la intensidad en el partido se pudo notar por parte de ambas selecciones.

Prueba de ello fue el encare que tuvieron Pedro Neto y Jesús Gallardo, o la batalla que tuvo durante todo el juego Raúl Jiménez con la defensa lusa.

Selección Mexicana en conflicto con Portugal, durante el partido amistoso que reinauguró el Estadio Banorte - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Precisamente un defensor portugués, Joao Cancelo, arremetió contra el árbitro al finalizar el partido, y también soltó un dardo al estilo de juego del Tri de Javier Aguirre.

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¿Qué dijo Joao Cancelo sobre la Selección Mexicana?

De acuerdo con información de ESPN, el defensa lateral del Barcelona aseguró que el árbitro no marcó varias infracciones en contra de la escuadra nacional mexicana.

"El árbitro pudo haber marcado más faltas, a mí me estaban jalando la camiseta sin balón, y no marcaban nada", además de decir que México le parecía una selección muy agresiva, en cuanto a las entradas en las disputas por la pelota.

Cancelo, que ha pasado por equipos como el Manchester City, Juventus, y Bayern Múnich, disputó todo el segundo tiempo del compromiso amistoso, y no pudo influir en el empate a ceros.