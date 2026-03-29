Rafael Márquez se enoja por el "Óle" de la afición en contra de México

México vivió una noche complicada ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, al no lograr perforar el arco luso y concluir el encuentro con un empate sin goles (0-0).

El resultado, combinado con las escasas oportunidades generadas sobre la portería europea, provocó la frustración de la afición. Tras haber respaldado al equipo dirigido por Javier Aguirre durante la primera mitad, el ánimo en las gradas cambió por completo en el complemento.

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En la recta final del partido, y ante el dominio mostrado por Portugal, los seguidores comenzaron a entonar los tradicionales “óles” en contra del Tricolor.

Este gesto no pasó desapercibido para Rafael Márquez, exfutbolista e integrante del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, quien mostró su evidente molestia desde el banquillo.

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A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observa al exjugador del FC Barcelona reaccionar con enojo ante la actitud de la afición, que terminó despidiendo al equipo mexicano con abucheos en una noche que estaba llamada a ser especial para el futbol nacional.