Los seis lugares que quedan disponibles para el Mundial de 2026 se definen este martes 31 de marzo.

La Copa del Mundo al fin conocerá a todos sus integrantes, para así celebrar la primera edición en la historia con 48 selecciones participantes.

Aquí te presentamos cómo puedes ver los duelos que definen el rumbo de la fiesta más grande del futbol internacional.

Mundial 2026: Estas son las fechas y los horarios de TODOS LOS PARTIDOS de la Copa del Mundo. FOTO: Imago7

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Cuándo y dónde ver el Repechaje UEFA

Los enfrentamientos que definirán a los clasificados de UEFA son los siguientes:

Italia vs Bosnia y Herzegovina

Suecia vs Polonia

Turquía vs Kosovo

Dinamarca vs República Checa

Cabe destacar que el rival de la Selección Mexicana saldrá del ganador del partido entre Dinamarca y República Checa.

Los encuentros se podrán disfrutar a través de Sky Sports y UEFA.TV.

Italia está al borde de un nuevo fracaso en sus aspiraciones por jugar un Mundial. Foto: NazionaleCalcio

Cuándo y dónde ver el repechaje en México

Por otro lado, en Monterrey (estadio BBVA) y en Guadalajara (estadio Akron), se efectuarán las dos finales restantes.

República Democrática del Congo vs Jamaica

Irak vs Bolivia

En este caso, ambos juegos se podrán sintonizar a través de los canales de TUDN y ViX.