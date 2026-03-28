Raúl Jiménez, delantero mexicano, se ha convertido en uno de los mejores tiradores desde los once pasos del mundo. De hecho, desde su llegada a la Premier League, tanto con el Wolverhampton, como en el Fulham, no ha errado ninguno de sus cobros.

14 de 14 hasta ahora para el canterano del América, que justamente coincidió en los Wolves con Rui Patricio, guardameta portugués, quien recientemente confesó el grado de dificultad que conlleva detenerle un penalti al delantero.

Antes de su lesión el Lobo de Tepeji vivió grandes momentos con los Wolves. Foto: raulalonsojimenez9,

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¿Qué dijo Rui Patricio sobre Raúl Jiménez?

Durante el programa 'Los Protagonistas' de TV Azteca, el portero Rui Patricio respondió con tono de broma a un comentario de Luis García, que le preguntó sobre lo difícil que es detener un penalti de Raúl Jiménez.

"Es muy complicado atajarle un penal a Raúl", dijo el exjugador y ahora analista, a lo que el lusitano respondió: "No para mí".

La contestación del futbolista desató risas en toda la mesa, especialmente en García, quien entre risas soltó: "Son agrandadísimos", con referencia al temperamento de los guardametas desde el punto de penalti.