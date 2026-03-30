Uno de los temas que causó controversia por las imágenes en redes sociales en la reinauguración del estadio Banorte, fue el caos para entrar que tuvieron que vivir los aficionados.

Entre el tráfico en la Ciudad de México, y la logística que se implementaron para el ingreso del público, cientos de personas se perdieron varios minutos del duelo entre México y Portugal.

¡Aún no entran todos los aficionados! 😱A minutos de iniciar el partido reinaugural del Estadio Banorte, la gente sigue llegando y se encuentra muy congestionada la bajada del Tren Ligero.



📹: Sara Pablo. pic.twitter.com/u14S2RVmWd — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 29, 2026

De esta situación se quejó el siempre controversial periodista, David Faitelson, quien se manifestó a través de sus redes sociales.

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¿Qué dijo David Faitelson sobre el estadio Banorte?

En su cuenta de X, Faitelson mandó un contundente mensaje a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, y a Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para que estas situaciones no se repitan durante el torneo internacional.

"El acceso al Estadio Banorte debe mejorar. Y para eso deben trabajar más nuestras autoridades políticas en lugar de tomarse fotos mientras aparecen en eventos sociales. Pónganse a trabajar, señoras, Gabriela Cuevas y Clara Brugada. La Ciudad fue un caos ayer, tanto para quienes iban al futbol como para quienes no les importaba…", escribió el comunicador de Televisa.

Claudia Sheinbaum y Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo de la FIFA, posan con las mascotas del torneo. FOTO: EFE