No solamente en San Pedro Sula se vivió un ambiente hostil, también en el Estadio Nemesio Díez. Si bien las agresiones no terminaron con imágenes como las de Javier Aguirre con el rostro ensangrentado, sí se vivieron ataques en "El Infierno". Uno de ellos se dio contra Juan Carlos Quintero, quien es preparador físico de la Selección de Honduras.

Durante el partido, un vaso con cerveza golpeó al miembro del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda. El objeto salió desde las tribunas del recinto y de acuerdo a reportes, el responsable fue retirado del estadio.

Esto provocó que el partido se detuviera por unos momentos. Conforme a la prensa hondureña, Quintero no sufrió daños y se repuso después de recibir atención médica. Así lo dio a conocer el diario Díez.

El compromiso terminó con una remontanda (4-0) de la Selección Mexicana, donde los goles de Henry Martín, Jorge Sánchez y Raúl Jiménez sepultaron el doblete que Luis Palma le dio a Honduras durante el duelo de ida.

🚨🚨🚨EXCLUSIVA



El video del objeto lanzado desde la tribuna en el Nemesio Diez. Fue un vaso con cerveza el que salió disparado desde la tribuna. Retiraron al aficionado que lanzó el vaso.



Sea vaso, lata o lo que sea, REPROBABLE que eso suceda. Ya la actuación otra cosa… pic.twitter.com/YzuW48C4Hb — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) November 20, 2024

¿Qué dijo Reinaldo Rueda después de la derrota de la Selección de Honduras?

El estratega del combinado hondureño, Reinaldo Rueda, calificó la victoria de la Selección Mexicana como "injusta". En rueda de prensa, posterior al partido, aceptó que vivieron un "sufrido" encuentro, y aceptó que no "estaba de acuerdo" con el resultado.

“Creo que sufrimos. Un partido difícil, intenso en México. El primer tiempo era aceptable, un segundo tiempo fue donde perdimos el orden. Se sufrió, el desgaste (fue factor), Aguirre hizo cinco o seis cambios y quizá eso afectó el once nuestro. El resultado no es lo justo para lo que hizo Honduras en la cancha. Tuvimos dos situaciones y no concretamos, ahí se resume todo”, sentenció.