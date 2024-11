En Honduras no olvidan la eliminación del año pasado frente a México en la Concacaf Nations League, sobre todo en el juego de vuelta efectuado en el Estadio Azteca, en donde consideran que el arbitraje fue muy tendencioso en favor para el TRI, asegurando que ellos debieron de haber pasado, así lo destacó, Carlos Costly.

¿Qué dijo Carlos Costly del arbitraje entre México y Honduras?

Costly quien formó parte del Aztecazo en el hexagonal del 2013, derrotando a México 2-1, señaló que en el juego del año pasado le ayudaron a México a continuar en el campeonato por que vende más que el cuadro catracho.

“En el Azteca el año pasado el árbitro nos paso factura, quería que emparara México, sabiendo que llena estadios en Estados Unidos y todo se acababa si no pasaba a la final. Que pongan un arbitro que no le pese la mano”, declaró en entrevista para ESPN.

“México no se puede alcahuetear. El profe Rueda quiso decir con alcahuetear que México no necesita ayuda para pasar a cualquier ronda. Y se refirió al juego del año pasado y vi eso: México no necesito ayuda para pasar a la final y así es complicado competir contra lo extra futbolístico. En eso respaldo al profe, esperemos que este juego sea limpio y que gane el mejor”.

México visitará a Honduras este 15 de noviembre en el Estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula y la vuelta será en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca donde se definirá al semifinalista del torneo en el que México no ha podido ganar dicho título de la Concacaf.