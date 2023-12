El sueño de cualquier futbolista mexicano es jugar en el futbol de Europa; pero una vez que llegan, viene lo más difícil que es consolidarse y mantener la constancia.

César Montes cumplió con su objetivo de llegar al Viejo Continente, pero su primera aventura fue muy difícil y no salió como esperaba, ya que descendió con el Espanyol de Barcelona.

Esta situación lo orilló a firmar con el Almería, para continuar jugando en La Liga de España, pero con este equipo ha sumado una mala racha, de la que asegura, ha llegado a llorar de la frustración.

“Yo creo que sí (he llorado), porque hay etapas de todo, cuando estás arriba, cuando estás abajo es más difícil, cuando estás arriba puedes llorar de felicidad, pero abajo, cuando las cosas no te salen, cuando quieres hacer lo mejor posible y trabajas cien por cien y estás en una dinámica en la que las cosas no te salen, seguramente hay frustración y seguramente con mi familia sí (he llorado)”, aseguró a Fox Sports.

El ‘Cachorro’ confesó que buscó ayuda psicológica para tratar de superar este difícil momento por el que atraviesa.

