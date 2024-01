César Montes, futbolista mexicano del Almería de La Liga de España, se perderá el partido ante el Real Madrid que se llevará a cabo este domingo en el mítico Santiago Bernabéu.

El ‘Cachorro’ sufrió una lesión en la rodilla durante el encuentro frente al Girona el pasado fin de semana, en donde tuvo que salir de cambio.

Fue durante la conferencia de prensa previo al partido, que la noticia fue confirmada por su director técnico, Gaizka Garitano, quien también expresó su preocupación por el mexicano.

"César es baja para este partido. El otro día se lesionó y no parece que sea grave, pero no se ha entrenado ni un día durante la semana y no está bien", declaró.

César Montes romperá su racha de seis partidos jugando como titular con el Almería, equipo que marcha último lugar con sólo seis puntos.

