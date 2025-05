Raúl Jiménez es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad. Además, vive uno de los mejores momentos de su carrera en la Selección Mexicana, donde recientemente se coló entre los máximos goleadores.

El atacante de la liga inglesa, reveló en una entrevista que su deseo es romper la marca de goles de Chicharito con el Tri. En adición a que habló de su futuro en la Premier League.

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre ser el máximo goleador de la Selección Mexicama?

Raúl dijo para TUDN que su meta, es superar al Chicharito como máximo anotador de la Selección Mexicana. “Sería algo muy bonito, los récords están ahí para romperlos, tengo una oportunidad importante de hacerlo, no es algo que me quite el sueño, pero es algo que me gustaría".

Por último, sobre su futuro en el Fulham dijo que se siente muy bien en la Premier y que quiere continuar. “Es lo que yo quiero, lo que estoy deseando y es la opción de Fulham de activarla solamente y sería un año más, esa es mi tirada, quedarme el mayor tiempo posible en Europa“, agregó.

Sólo el tiempo dirá si Raúl Jiménez logra mantener el nivel actual, para poder segur vigente en Inglaterra, y sobre todo, superar los 52 goles de Javier Hernández con la Selección.

