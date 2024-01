Las entregas del Balón de Oro y del premio The Best por la temporada 2023 han generado grandes polémicas debido a que gran parte de la comunidad del futbol, entre aficionados, prensa, cuerpos técnicos y jugadores han considerado que galardonar a Leo Messi no ha sido justo con jugadores como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

A estas críticas ahora se ha sumado el histórico jugador portugués del Real Madrid y del Manchester United, Cristiano Ronaldo, competidor directo con Messi a lo largo de sus carreras, donde ha asegurado que los premios individuales cada vez pierden mayor credibilidad.

"El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. Son hechos, son números y los números no engañan”, expresó Cristiano en entrevista con un medio de Portugal.

Durante la temporada 2023, Haaland anotó 52 goles y repartió 12 asistencias en 59 partidos, Mbappé anotó 52 tantos y entregó 14 asistencias en 53 duelos, mientras que Messi anotó 28 goles y dio 12 asistencias en 44 encuentros disputados; sin embargo, el argentino se hizo con el Balón de Oro y con el premio The Best de la FIFA.