Cristiano Ronaldo, el futbolista de renombre mundial, ha vuelto a hacer alarde de su exquisito estilo y su afición por las joyas en una reciente aparición en un combate de boxeo en Riad. En esta ocasión, el centro de atención no fueron los púgiles en el ring, sino el lujoso reloj que lució, valorado en más de 1 millón de euros. Acompañado por su pareja, Georgina Rodríguez, quien también deslumbró con llamativas joyas, Cristiano Ronaldo se robó el show con su impresionante accesorio.

El reloj que atrajo todas las miradas es un diseño exclusivo de la prestigiosa firma suiza Franck Muller. Este reloj cuenta con una caja de oro blanco y está adornado con 600 diamantes de talla baguette que cubren cada centímetro de su estructura. Uno de los detalles más sobresalientes es el tourbillon dorado, un mecanismo que mejora la precisión y exactitud del reloj y que se sitúa en el centro de la esfera. Este reloj, creado en exclusiva para Cristiano Ronaldo, tiene un precio estimado de 1,5 millones de euros, según expertos en relojería.

Lee también Influencer colombiana denunció que taxista de la CDMX la estafó con un viaje de mil dólares

Cristiano Ronaldo junto a su esposa Georgina Rodríguez en un combate de Boxeo. Fuente: Instagram @georginagio

Esta no es la primera vez que Cristiano presume de este tesoro único, ya que lo ha llevado en otras ocasiones especiales, como la gala "The Best de la FIFA 2023", donde recibió el premio a "Máximo Goleador de la Historia". En esa ocasión, el reloj lo complementó con sus clásicos pendientes de diamantes, un anillo y una gargantilla doble de brillantes.

Georgina Rodríguez también se unió al despliegue de lujo con un ceñido vestido de color marrón y un minibolso de Dior. Lució anillos de la casa italiana Pascual Bruni, incluyendo dos piezas de la colección Petit Garden y Giardini Segreti de oro blanco y diamantes, valoradas en unos 8.000 euros cada una. Además, durante su visita a El Hormiguero, reveló que uno de sus anillos posee un diamante de nueve quilates tasado en 358.000 euros. Acompañando a estos anillos, Georgina también llevó pendientes largos, un reloj y varias pulseras, que complementaron su elegante atuendo.

Lee también Messi llama 'hijo de p...' a Ibai Llanos: 'Estoy enojado con vos, no tenés privacidad'

El reloj de Cristiano Ronaldo valuado en más de un millón de euros. Fuente: Instagram @georginagio

Cristiano Ronaldo, a pesar de su fama y riqueza, demuestra su humildad y su pasión por el boxeo al declararse fan de este deporte. En una sesión fotográfica previa al combate, posó junto a los protagonistas de la jornada y otros rostros conocidos de la disciplina. En particular, expresó su admiración por Manny Pacquiao, un legendario boxeador filipino, que ha sido campeón del mundo en 12 ocasiones y se ha destacado por su compromiso en causas sociales y políticas en su país natal.

La presencia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el combate de boxeo en Riad no solo resaltó su estilo y amor por las joyas, sino también su apoyo a este emocionante deporte y a sus figuras más destacadas. En conjunto, su apariencia y elección de joyas deslumbrantes agregaron un toque de glamour a un evento deportivo lleno de emociones y adrenalina.