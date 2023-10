Lionel Messi hizo su legando en el futbol más grande, ya que se convirtió por octava ocasión en el ganador del Balón de Oro, luego de que en las votaciones se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Y para muchos la decisión es más que merecida, ya que La Pulga llevó a Argentina a acabar con una sequía de más de 30 años sin levantar una Copa del Mundo, luego de que se impusieran a Francia en la Final de Qatar 2022.

¿Quién criticó el galardón que le dieron a Leo?

Hay un sector amplio en el mundo del futbol que consideran que Lionel Messi no merecía ganar el Balón de Oro, ya que Erling Haaland lo ganó prácticamente todo con el Manchester City el torneo pasado.

Y uno de ellos es Tomás Roncero, periodista español que mediante un video mostró su indignación por el galardón que le dio France Football al argentino e incluso aseguró que varios de esos reconocimientos fueron regalados.

“Messi ganó en su carrera cinco Balones de Oro más que merecidos y tres se los han regalado. Era un homenaje, chapeu Leo por tu aporte al futbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca y la verdad que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda la noche de Lisboa con el Bayern Múnich”.

¿Cristiano de burló de Messi por ganar el Balón de Oro?

Tras la publicación de Roncero, sorprendió que Cristiano Ronaldo reaccionara en Instagram, lo que rompió las redes sociales, ya que todos interpretaron que estaba de acuerdo con lo dicho por el español y se burlaba del galardón que le dieron a Leo, ya que puso varios emojis de caritas riendo.