Carlos Pascual, murió este miércoles luego de permanecer internado en estado delicado durante algunos días. La leyenda de las tribunas argentas, conocido cariñosamente como "El Tula", dejó un legado imborrable como hincha incondicional de la Selección Argentina, asistiendo a todos los mundiales desde Alemania 1974 hasta Qatar 2022.

El Tula, dejó un legado imborrable como hincha incondicional de la Selección Argentina. Fuente: Instagram @fifa

El hincha dedicó su vida a participar activamente en eventos deportivos y vio la consagración de la celeste y blanca en 1978, 1986 y 2022. Fanático de Rosario Central, el Tula también era un mítico personaje en los actos del Peronismo en la década del '90, cuando gobernaba Carlos Saúl Menem.

Leer más: ¿Qué tipo de comida sirve el restaurante que visitó Messi con Antonella Roccuzzo y amigos el pasado fin de semana?

El rosarino se volvió popular por su manera de tocar el bombo y no perderse ningún partido de la Selección Argentina. Por eso, fue quien representó a la hinchada albiceleste en los premios The Best, por el aliento incansable durante el Mundial de Qatar 2022.

El Tula, dejó un legado imborrable como hincha incondicional de la Selección Argentina. Fuente: Instagram @fifa

En la ceremonia de premiación, "El Tula" con su carisma y espíritu apasionado hizo reír hasta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA y expresó su gratitud: "Estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios". Su emoción fue palpable al hablar sobre la satisfacción que le dio la Argentina como hincha de fútbol, resaltando su presencia en los tres mundiales ganados por la selección.

Carlos Pascual en los premios The Best se encontró con Lionel Messi detrás del escenario, mientras el astro esperaba para subir a recibir el premio al 11 ideal de la FIFA. “Para un rosarino nada mejor que otro rosarino”, le dijo el fanático, mientras él deportista se acercaba a saludarlo.

El Tula, dejó un legado imborrable como hincha incondicional de la Selección Argentina. Fuente: Instagram @fifa

A pesar de las dificultades económicas, "El Tula" siempre encontró el apoyo de aquellos que valoraban su dedicación. Su pedido de un sponsor para su bombo, su compañero inseparable, capturó la atención de muchos, demostrando la conexión especial que tenía con la gente. “La satisfacción que me dio la Argentina no tiene precio. Estuve en las tres veces que fuimos campeones del mundo, pero en esta última oportunidad que nos dio el mejor jugador del mundo, Messi, el mejor entrenador, Scaloni, y el mejor arquero, Dibu, es emocionante. A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección”, añadió.

Leer más: Así es el lujoso regalo que Victoria Beckham le dio a Antonella Roccuzzo

A lo largo de su vida, el Tula realizó travesías interminables, recorriendo más de una decena de países y participando incluso en un videoclip oficial de Brasil 2014. Todo esto lo hizo sin hablar otro idioma que no fuera el español, compartiendo anécdotas con Juan Domingo Perón y Diego Maradona.