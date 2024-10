Finalmente, el debut de Fernando Gago con el Boca Juniors en la Liga Argentina llegó, lamentablemente su comienzo no fue el esperado, ya que se llevó una goleada de 3-0 por parte del Tigre, esta derrota no fue bien recibida por la afición de los Xeneizes, pero por otra parte algunos aficionados no dejaron escapar la derrota para burlarse de Gago, incluso el equipo que enfrentó también le hizo un troleo.

¿Cómo fue el Troleo a Fernando Gago?

Previo a su llegada con el club argentino, Gago estuvo rodeado de polémica, ya que cuando dirigía a Chivas el Boca se acercó con él para unirlo a su proyecto, lo malo es que Fernando siempre negó el acercamiento del club y que estaba concentrado con el Rebaño, al final fue todo lo contrario.

Al final el exjugador argentino salió del Guadalajara por la puerta de atrás y en su esperado debut con Boca frente al Club Atlético Tigre, recibió una goleada de 3-0 en el Estadio José Dellagiovanna.

Fernando Gago inició si gestión al frente de Boca Juniors con una humillante goleada contra Tigre. Foto: Agencias

Fue precisamente el Tigre quien le dedicó un troleo a Fernando Gago, mediante su cuenta de X publicó un par de imágenes de su director técnico, Sebastián Domínguez, donde sale con un saco oscuro y camisa blanca. Las fotos fueron acompañadas con un texto en referencia al estratega debutante.

“¡Qué pintita Profe!” Fue el mensaje de Tigre junto con un par de emojis de un cerebro y hombre en traje.

Tigre le dio un caluroso recibimiento a Fernando Gago. Foto: AFP

Cabe destacar que Fernando Gago también se le conoce en Argentina como el apodo de Pintita. Para echarle más limón a la herida, el entrenador de Tigre, Sebastián Domínguez, formó parte de las Águilas del América durante el 2008.

Gago tendrá la oportunidad de ganarse a la afición de Boca una vez más este próximo miércoles en los Cuartos de Final de la Copa Argentina, cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de la Plata.