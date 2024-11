El mediocampista mexicano Héctor Herrera, exjugador del Houston Dynamo, finalmente habló sobre el controvertido incidente que marcó su salida del equipo texano.

Lee también Mo Farah, leyenda del atletismo, corretea a ladrones y evita que le roben su teléfono celular

El episodio ocurrió durante un partido de Playoffs contra el Seattle Sounders, donde el Dynamo quedó eliminado.

¿Cómo fue el momento en el que el jugador mexicano escupió al árbitro?

En el transcurso del juego, Herrera fue amonestado, y en un acto impulsivo, respondió escupiendo al árbitro.

Aunque el silbante no notó la acción de inmediato, el VAR intervino, lo que resultó en su expulsión del encuentro. Este acto generó indignación entre aficionados, prensa y directivos del equipo, lo que derivó en la decisión del club de despedirlo al concluir la temporada.

¡EXPULSADO! 🟥



Héctor Herrera le escupió al árbitro, el VAR le avisó y lo mandaron a la calle.



(vía @MLS en Apple) pic.twitter.com/8itUY7JpRv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 4, 2024

Luego de varios días desde esa penosa escena, Herrera ofreció una entrevista a Fox Sports en la que reconoció su error y expresó su arrepentimiento.

¿Qué dijo Héctor Herrera sobre el momento en el que escupió a un árbitro?

“El único error que me arrepiento es mi último partido. Mi acción que tuve es la única cosa que me arrepiento de mi carrera, porque siempre he sido muy correcto, buen compañero, siempre he controlado mis impulsos en momentos en que tengo que tener fría la cabeza y en este no”, dijo a Rubén Rodríguez, durante el programa 'La Última Palabra'.

A pesar de que fue hasta los últimos días del mes de noviembre cuando 'HH' decidió romper el silenció sobre ese bochornoso incidente, el jugador tricolor señaló que tras ese momento no tardó en disculparse con el árbitro, así como con sus compañeros y la afición del Houston Dynamo.

Subrayó que esta acción no representa su carrera ni los valores que ha buscado reflejar como profesional.

Sobre su futuro inmediato, el futbolista confirmó que tiene varias ofertas sobre la mesa. Equipos de la Liga MX, la MLS y de Arabia Saudita han mostrado interés en ficharlo. Herrera indicó que tomará un tiempo para analizar las opciones y decidir cuál será el próximo capítulo de su carrera.

"Gracias a Dios tengo muchas propuestas, tanto en México, como la MLS, Arabia, en otros lados. Creo que estoy en un punto en mi carrera donde puedo elegir dónde quiero jugar y la verdad es que estoy muy tranquilo", agregó.