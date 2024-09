Si hay alguien que sabe manejar las conferencias de prensa y quitarse la presión, es Javier Aguirre. Hoy vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana y asegura, es otro totalmente a sus procesos anteriores.

¿Qué dijo Javier Aguirre del Punto G?

El Vasco es más alegre y asegura que "será difícil verlo enojado" en esta nueva etapa como técnico nacional. Hoy, hasta conoció un nuevo término futbolístico en tantos años de carrera: El punto G del Futbol.

Al ser cuestionado sobre ver a su equipo ganar, gustar y golear, "el punto G del futbol", según un reportero, Aguirre la tomó entre risas y sorpresa al conocer un nuevo término en su longeva carrera.

Javier Aguirre aseguró que quiere un equipo con entrega en la cancha. Foto: Imago7.

"¿El punto G del futbol? Esa sí no me la sabía, eh. Mira que tengo muchos años de carrera... ganar, gustar y golear. No pues hay que agregarle gozar", respondió entre risas.

"No, pues tenemos hasta el 2026 para eso", agregó sobre cuándo le gustaría ver a su equipo haciendo eso dentro del terreno de juego.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Canadá, este martes?

La Selección Mexicana enfrenta su segundo partido en esta Fecha FIFA de septiembre, mañana contra su similar de Canadá en el AT&T Stadium de Dallas.

Horario: 19:00 tiempo del centro de México.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Luis Ángel Malagón será el portero titular ante Canadá, asegura Javier Aguirre

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, señaló que habrá cambios para el segundo juego amistoso que se tiene este martes frente a la selección de Canadá, uno de los cambios será en la portería, adelantando que Luis Ángel Malagón tendrá minutos, mientras que Alex Padilla tendrá que esperar su debut en selección.

El estratega mencionó que se quedó con muy buen sabor de boca la participación del Tala Rangel en el duelo ante Nueva Zelada, señalando que es momento de probar al guardameta de las Águilas.

Sobre cuándo tendrá oportunidad Alex Padilla, portero del Athletic Club, el Vasco fue muy claro al decir que es un portero joven y que tendrá que esperar su oportunidad para los futuros llamados.

Javier Aguirre asegura que es difícil cambiar la posición de portero.

“Malagón, dije Malagón, juega el Toro, me cuesta mucho trabajo cambiar de portero, es difícil prever estas cosas, no necesito ver a Padilla, lo veo en el entrenamiento, en su club, insisto, me costaría quitar al portero, es una posición tan especifica que les genera desconfianza a ambos si lo quitas o lo pones, no sé como se de el partido, pero no lo tengo planeado alinearlo”, enfatizó.

Por otra parte, Javier Aguirre trato de no tomar de manera personal la poca afluencia de aficionados el día de mañana, el Vasco esta seguro que conforme vaya creciendo el volumen de juego de la Selección la gente regresará.

“Esto es un proceso para el 2026, a mi lo de las gradas vacías, ve el USA-Canadá, hubo menos que en nuestro partido, no es tan fácil. La gente una vez que vea al equipo comprometido, se irá acercando. La derrota es probable, hay tres resultados, dolería si el equipo no hace nada por ganar”.