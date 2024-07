La eliminación de la Selección Mexicana en la Copa América desató una ola de críticas y reflexiones sobre el estado actual del futbol mexicano.

El periodista deportivo de ESPN, José Ramón Fernández, no tardó en expresar su indignación tras el empate ante Ecuador en Fase de Grupos, que a la larga significó la despedida del combinado nacional del certamen continental.

Para Fernández, lo sucedido fue más que una eliminación; fue un "ridículo", una vergüenza y un "fracaso total".

¿Qué fue lo que dijo José Ramón Fernández?

"Ridículo, vergonzoso, fracaso; lo que ustedes quieran ponerle. (...) Finalmente con un gol no puedes pasar ninguna fase. Hoy metió a Vega, Cortizo, Antuna, a 'Chiquito' Sánchez, a Memo Martínez, todos adelante y la única peligrosa de gol fue la de Giménez que da en el poste", dijo José Ramón.

Entre sus palabras no solo reflejó su molestia y decepción personal, sino también la frustración compartida por muchos aficionados por lo que exigió hacer una revolución en el futbol mexicano para lograr enderezar el camino del balompié nacional.

El apodado Joserrra fue tajante en sus críticas y afirmó que en México falta una verdadera selección, ya que carece de jugadores capaces de competir al más alto nivel, de dirigentes con visión estratégica y de entrenadores que puedan guiar al equipo hacia el éxito.

"Fracaso total y absoluto de la pirámide futbolística, hay que hacer algo, hay que hacer una revolución en el futbol mexicano, de pies a cabeza. No hay selección, no hay jugadores, no hay entrenador (...). Hoy México se hunde dramáticamente en la Copa América, con los de Conmebol", agregó el comunicador.