La selección de Venezuela ha sido una de las gratas sorpresas en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unido-México-Canadá, ya que sus buenos resultados los colocan en el cuarto puesto.

Y apenas en su visita a Perú, la escuadra Vinotinto rescató un punto de oro, por lo que no pudieron ocultar su felicidad. No obstante, todo se tornó en enojo y frustración luego de un pleito al final del partido.

¿Por qué agredieron a los jugadores de Venezuela?

Luego de que culminó el encuentro en el Estadio nacional de Perú, los jugadores venezolanos se acercaron a las gradas para festejar con sus aficionados. Incluso varios elementos saltaron la publicidad para lanzar sus playeras.

Fue entonces que se dio un encontronazo con la policía local, quienes los empujaron de regreso al terreno de juego e incluso comenzaron a repartir macanazos a varios de los jugadores que comenzaron a recriminar las acciones de los elementos de seguridad.

PERU. Así fueron agredidos por la Policía del Perú los jugadores de La Vinotinto, impidiéndoles saludar a los Venezolanos al terminar el encuentro. Repudiable hecho que será denunciado ante la Fifa. pic.twitter.com/9deYZkxqoP — Liliana Franco (@lilianaf523) November 22, 2023

¿Los jugadores acabaron lesionados?

Nahuel Ferraresi, zaguero de Venezuela, explicó que sólo querían agradecer a sus fanáticos en el estadio, cuando de la nada comenzaron a ser agredidos por los elementos de la policía.

"Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela (en las tribunas). Salomón Rondón va a dar su camisa y yo voy atrás de él y cuando yo voy a tirar la mía para la gente, la policía me frena.

"Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos. Me pegaron dos palazos y me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco (dos dedos), pero no fue (una lesión) grave", añadió.