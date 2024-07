Julián Quiñones tuvo un paso fugaz por el América, pero fructífero. El jugador nacionalizado mexicano, en sólo un año logró el bicampeonato de la Liga MX y el Campeón de Campeones.

Cabe destacar que con Tigres y Atlas también probó las mieles del éxito, por lo que señaló que debía expandir sus horizontes. Y aunque a los aficionados de las Águilas no les gustó mucho, señaló que no fue nada difícil aceptar la oferta del futbol de Arabia Saudita.

¿Julián Quiñones se quería ir del América?

Muchos aficionados lamentaron el hecho de que Julián Quiñones dejó al América para irse a jugar a Arabia saudita, en el recién ascendido Al Qadsiah de la Saudi Pro League, torneo donde juega Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

Y pese a que la Pantera siempre manifestó su felicidad de a ver llegado a las Águilas, dio una entrevista que decepcionó a más de un aficionado azulcrema, ya que señaló que no fue nada difícil dejar al equipo de Coapa para salir al futbol árabe.

“Uno se deja llevar por cómo sigue creciendo y como están llegando jugadores de gran calidad, no fue tan difícil (dejar al América). Vengo con una alergia inmensa, de sobresalir en el equipo… desde el primer momento que me llegó la oferta no dudé ni un segundo”, dijo el seleccionado mexicano.

🎬 جوليان كينونيس

"الدوري السعودي معروف .. ولم أضطر لاستشارة أصدقائي لقبول العرض" ❤️#القادسية_في_هولندا 🇳🇱 pic.twitter.com/H7jOklqofq — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 19, 2024

Por otra parte, descartó que le vaya a costar adaptarse al balompié de Oriente Medio, debido a que hay varios elementos que jugaban en la Liga MX, aunado a la gran cantidad de elementos de calidad que han llegado al Al Qadsiah.

“Tengo varios amigos en la liga que también han jugado ahí, la liga ha crecido mucho, se ven en México y países de todo el mundo”, añadió el jugador de 27 años, quien tiene pasado en Tigres, Venados, Lobos BUAP, Atlas y América.