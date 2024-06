La Selección Mexicana regresó a una justa de Conmebol después de ocho años y para Julio González, portero Tricolor, es importante el retorno de México a este tipo de justas por el nivel que manejan.

“El torneo es importantísimo, es lo más parecido a una Copa del Mundo, no por nada tienen a tres campeones del mundo. Por ahora lo más importante es Venezuela, creo que tenemos armas para mejorar y convertirnos en una gran selección”, declaró el arquero de los Pumas.

Iniciar su participación con triunfo (1-0) sobre Jamaica fue clave para preparar lo que viene en Copa América. Ahora, ante Venezuela, buscan el liderato del Grupo B para seguir avanzando con mayor comodidad.

“Ceo que era muy importante para nosotros empezar con triunfo, el juego con Jamaica fue intenso, estamos enfocados en Venezuela y mejorar en cada partido, el objetivo es ese, pasar a la siguiente ronda", aseveró el experimentado portero.

Llegar a la titularidad del Tricolor se dio por la lesión de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, Julio González asegura estar viviendo un sueño en su carrera, por más que éste haya "llegado tarde".

“Era mi sueño, un objetivo que me había planteado, se tardó en llegar, pero la preparación, el crear buenos hábitos, trabajar más cada día, me trajo acá, me siento preparado. Si me toca jugar, hacerlo de la mejor manera, quiero que México mejore. Estoy disfrutando mucho el sueño”, concluyó.