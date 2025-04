Para Lionel Messi, no existe un punto de comparación entre Argentina y México. No hay una rivalidad futbolística porque, realmente, no tiene fundamento: “No sé de dónde nació eso”.

El astro argentino trajo a la memoria el gol que le propinó al combinado tricolor en el Mundial de Qatar. Una anotación que se dio durante la Fase de Grupos y que, al final, representó un paso más en el camino de los albicelestes para levantar la Copa del Mundo en un no tan lejano 2022.

“Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe comparación entre Argentina y México. No sé de dónde nació eso. Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Estaba brava la gente. Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos", recordó en entrevista para los micrófonos del programa Simplemente Futbol.

Ese tanto representó un “desahogo”. Messi lo reconoció: “El gol que más disfruté fue contra México” porque se dio en medio de la incertidumbre.

Y es que, antes de enfrentarse a los entonces dirigidos por el “Tata” Martino, Argentina sufrió un tropiezo ante Arabia Saudita. La victoria ante México era necesaria. No había espacio para una derrota.

“Ese partido fue jodido. Sobre todo de la cabeza. Perdiendo ya estábamos afuera. La previa fue terrible. Era pasar rápido el momento. Que fue una desgracia nada más y que no había que cambiar nada. No podíamos volvernos locos por un partido. Había mucha tensión y nerviosismo contra México”, añadió.

Una vez que el esférico entró a la red, el astro argentino festejó con efusividad. No por “hacer menos” a la Selección Mexicana, sino por todo lo que los albicelestes cargaban sobre sus hombros.

Lionel Messi le puso los puntos a los mexicanos: "La rivalidad con Mexico no existe" pic.twitter.com/92quHCKQlO — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) April 18, 2025

¿Qué opina Lionel Messi de los aficionados mexicanos?

Si bien “siempre” había sentido la calidez de la afición mexicana, la situación cambió más hacia el presente. En palabras de Lionel, simplemente no entiende qué pasó.

“En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie”, sentenció.

Y finalizó reconociendo que “México lleva gente a todos lados, a todos los Mundiales, a todas las competiciones”.

