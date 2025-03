Este lunes la Selección Argentina presentó la lista oficial de jugadores convocados para esta fecha FIFA, donde enfrentará a sus dos máximos rivales en Sudamérica, Uruguay y Brasil; sin embargo, la actual campeona del mundo y bicampeona de América no podrá contar su máxima figura, Lionel Messi, por una lesión muscular.

Con dolor por la noticia, en redes sociales el ganador de ocho Balones de Oro compartió un mensaje para los hinchas argentinos de cara a estos enfrentamientos.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar un tiempo antes de volver a jugar, me dejó fuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!" publicó.

ESTA ES LA LISTA DE LIONEL SCALONI PARA LOS PARTIDOS CONTRA BRASIL Y URUGUAY

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! 😁 pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

Por su parte, Brasil no podrá contar con Neymar Jr., también por lesión, por lo que el cinco veces campeón del mundo tampoco podrá contar su gran referente.

Este viernes 21 de marzo Argentina enfrentará a Uruguay en el estadio Centenario y el martes 25 de marzo se enfrentarán Argentina y Brasil.

