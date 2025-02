El juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto ha dictado sentencia en el caso que involucra a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración de la Final del Mundial Femenil de 2023.

Tras nueve sesiones marcadas por intensos testimonios y debates, Rubiales ha sido condenado a 18 meses de multa a razón de 20 euros diarios, lo que asciende a unos 10 mil 800 euros, por un delito de agresión sexual.

Sin embargo, no ingresará en prisión, una decisión que contrasta con la petición de la Fiscalía, que solicitaba 2 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual y coacciones.

Lee también Carlo Ancelotti asegura que Mbappé llegará al nivel de Cristiano Ronaldo en el Madrid

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a su salida de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. FOTO: EFE

El magistrado ha absuelto a Rubiales y a los otros tres acusados —el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol masculino Albert Luque y el exresponsable de marketing Rubén Rivera— del delito de coacciones, al considerar que no se probaron las presuntas presiones ejercidas sobre Hermoso y su entorno tras el incidente.

¿Qué otros castigos recibirá Luis Rubiales?

Además de la multa, el juez ha impuesto a Rubiales una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la jugadora durante un año.

El juicio, que se extendió por dos semanas, contó con el testimonio de una veintena de personas.

¿Cómo fue la declaración de Jenni Hermoso ante el caso?

Jenni Hermoso fue la primera en declarar, relatando cómo, tras un abrazo y unas palabras de celebración, Rubiales la sujetó por las orejas y le dio un beso en la boca sin su consentimiento.

"Nos abrazamos, le dije 'la que hemos liado' y fue cuando él pegó el brinco y me dijo 'hemos ganado este Mundial gracias a ti'. Lo siguiente fueron sus manos en mis orejas y lo siguiente el beso", afirmó la futbolista.

La futbolista Jenni Hermoso a su salida de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares tras su declaración en la vista oral del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. FOTO: EFE

Compañeras como Alexia Putellas e Irene Paredes respaldaron su versión, mientras que un perito de lectura de labios contratado por la defensa sostuvo que Rubiales preguntó a Hermoso antes de besarla, algo que la acusación refutó.

Por su parte, Rubiales defendió que el gesto fue consentido: "Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté '¿te puedo dar un besito?' y me dijo 'vale'".

Negó haber ordenado a nadie presionar a la jugadora o a su familia, una postura que Jorge Vilda apoyó al declarar que su conversación con Rafa Hermoso, hermano de Jenni, fue por "preocupación". Sin embargo, Rafa Hermoso denunció coacciones en el avión de regreso, asegurando que Vilda insinuó que la carrera de su hermana dependía de su colaboración con la Federación.

Entre otros testigos clave estuvieron Miguel García Caba, exresponsable de Integridad de la RFEF, y Pablo García Cuervo, exdirector de comunicación, quienes aportaron contexto sobre el ambiente en la entidad tras el Mundial.

Pese a las pruebas y declaraciones, el juez estimó que solo se acreditó el delito de agresión sexual, optando por una sanción económica en lugar de privativa de libertad. La sentencia, que aún puede ser recurrida, marca un precedente en el fútbol español y reaviva el debate sobre el consentimiento y el abuso de poder en el deporte.