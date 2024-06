Tal parece que el nivel que ha mostrado la Selección Mexicana en la Copa América no ha sido el esperado tanto por los aficionados como la prensa nacional e internacional, ahora le toco el turno a los comentaristas internacionales hablar del nivel del conjunto nacional, esperando que en la segunda jornada de la justa donde enfrentan a Venezuela, las cosas puedan cambiar.

Lee también Colombia debuta con contundente victoria sobre Paraguay en Copa América

¿Qué dijo la prensa estadounidense de México en Copa América?

Marcelo Balboa cuestionó el nivel que México tiene, no solo en esta justa, sino desde principio de año y apuntó que, si hubiera eliminatoria de cara al Mundial de Futbol, en estos momentos estarían fuera.

Balboa le puso más limón a la herida al decir que Estados Unidos ha superado a México; “tuvimos el fracaso más grande que cualquier equipo de Concacaf. No fuimos a Rusia 2018 y eso despertó a la gente de la Federación de Estados Unidos, porque en ese momento ya tuvimos que hacer un cambio generacional, en la siguiente les dieron la oportunidad a jugadores jóvenes”.

El comentarista y exfutbolista señaló que los Estados Unidos no tuvieron miedo al llamarlo fracaso, algo a lo que México tiene miedo; “si México estuviera en una eliminatoria para el Mundial, a lo mejor no llegaría, porque no es el equipo que nos tiene acostumbrado”.

Por último, Balboa vaticinó que Estados Unidos tiene más oportunidad de hacer algo importante en la Copa América que México, por futbol, individual y colectivamente.

“No es una pregunta complicada, soy americano y diré Estados Unidos, pero ves el momento qué están pasando ambas selecciones. Los Estados Unidos están pasando por buen momento”.

El cuadro de las barras y las estrellas marchan como segundo del Grupo C, su siguiente compromiso será el jueves ante Panamá y cerraran la fase de grupos ante Uruguay el lunes primero de julio.