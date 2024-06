El equipo de la MLS, San Diego FC sumó a sus filas a una estrella mexicana. Este jueves 6 de junio, el conjunto norteamericano hizo oficial la llegada del tricolor Hirving Lozano y lo hizo a través de un video que llamó la atención en las redes sociales.

Lee también Hirving Lozano se va de Europa para llegar a un nuevo equipo de la MLS

Desde hace unos días, el Chucky Lozano se robó los reflectores al filtrarse la información de que pondría punto final a su travesía por el futbol de Europa, la cual comenzó en el 2017 con el PSV Eindhoven.

Ante esto, se dijo que su futuro estaba en el balompié de los Estados Unidos, en la Major League Soccer. El periodista italiano Fabrizio Romano, dio a conocer que Lozano dejaría el club neerlandés para aventurarse a la MLS, asegurando que ya existia un acuerdo y el anuncio estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cómo anunció el San Diego FC la llegada de Lozano a sus filas?

Pues bien, el anunció ya ocurrió esta mañana a través de la pagina web y de las redes sociales del San Diego FC, donde se compartió un video donde se destaca el olfato goleador del jugador mexicano.

Con este sensacional video, San Diego FC hizo oficial la llegada del mexicano Hirving Lozano al equipo de la MLShttps://t.co/pRyWMcoc6B pic.twitter.com/DUoSViSyzs — De10Sports (@De10Sports) June 6, 2024

"See you soon, San Diego", dice en el video Hirving Lozano, donde aparece hecho de dibujo animado y luego se transporta a algunas de sus jugadas con el PSV y con la Selección Mexicana, donde marca algunos goles, mientras de fondo se escucha su tradicional coro: "!El Chuuuucky Lozaaano!".