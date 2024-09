Steven Bergwijn, una de las promesas más destacadas del fútbol neerlandés, ha generado un gran revuelo en el mundo deportivo tras su reciente decisión de abandonar el Ajax para unirse al Al-Ittihad en Arabia Saudita. Aunque este traspaso ha asegurado su futuro económico, la decisión ha tenido importantes repercusiones en su carrera internacional. Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, fue claro y contundente al afirmar que Bergwijn no volverá a ser considerado para la selección nacional mientras continúe jugando fuera de Europa.

¿Por qué Bergwijn fue excluido de la selección?

La salida de Bergwijn hacia el fútbol árabe, en un momento clave de su carrera a los 26 años, ha sido vista por Koeman como una falta de ambición deportiva. Según el entrenador, el delantero tenía la oportunidad de continuar en el Ajax, un club donde no solo mantenía un buen nivel competitivo, sino que también podía haber seguido creciendo y consolidando su lugar en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, su decisión de mudarse a Arabia Saudita, una liga en pleno desarrollo pero lejos de la competitividad de las grandes ligas europeas, fue interpretada como una señal de que Bergwijn ha optado por priorizar otros intereses sobre su ambición deportiva.

"Se va a Arabia Saudita 🇸🇦 con 26 años. Está claro que no tiene que ver con la ambición deportiva. Las puertas de la selección holandesa están cerradas".



🗣️Ronald Koeman 🇳🇱, sobre la llegada de Steven Bergwijn a Al-Ittihad. pic.twitter.com/0Sg3dEsy0T — VarskySports (@VarskySports) September 3, 2024

Leer también: Jürgen Klopp y la Selección de Concacaf que buscaría sus servicios

Koeman no tuvo reparos en expresar su opinión: "Está claro que esa decisión no tiene nada que ver con la ambición deportiva. Steven se va a Arabia con 26 años, cuando podría haber seguido en el Ajax. No creo que allí paguen malos salarios". Estas palabras dejan en claro el malestar del técnico, quien siente que Bergwijn podría haber hecho mucho más en el fútbol europeo antes de dar el paso hacia una liga menos competitiva.

La influencia del fútbol saudí en las decisiones de los jugadores

El fichaje de Bergwijn es solo uno de los muchos casos recientes donde futbolistas en su plenitud han optado por la lucrativa oferta del fútbol saudí. Con millones de dólares en la mesa, clubes de Arabia Saudita han logrado atraer a grandes nombres de las principales ligas del mundo. Sin embargo, esta tendencia ha generado una división de opiniones en torno a las motivaciones de los jugadores y cómo afecta su rendimiento en la selección nacional.

Leer también: Duilio Davino sería el primero en dejar la Selección Mexicana; hay otros posibles cambios

En el caso de Bergwijn, el impacto fue inmediato y contundente. No fue convocado para los partidos de la UEFA Nations League contra Bosnia-Herzegovina y Alemania, y Koeman dejó claro que, mientras el delantero continúe en Arabia, no será considerado para futuras convocatorias. Aunque no es la primera vez que el fútbol saudí afecta la carrera de un jugador a nivel internacional, el caso de Bergwijn destaca por la juventud y el potencial que aún tiene el delantero.