El futbolista Lionel Messi es una de las máximas figuras que ha dado este deporte a nivel mundial. Su nombre está grabado a fuego en la historia de clubes como el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora el Inter Miami, pero por sobre todas las cosas en la Selección argentina se ha encargado de dejar su huella nada más y nada menos que con una Copa del Mundo.

Lionel Messi posando. Fuente: Instagram @leomessi

La carrera del astro comenzó desde muy pequeño y no ha sido nada fácil, sobre todo durante los primeros años. Por ello es que muchas personas que conocen a Lionel Messi destacan su perseverancia, su esfuerzo y su sed de gloria. Ahora, en su nueva etapa deportiva en la Major League Soccer, el futbolista se ha soltado un poco más con todo lo que lo rodea y prueba de ello es una iniciativa dedicada a los aficionados.

¿Qué es The Messi Experience. A dream come true?

Para los fanáticos del fútbol y los de Lionel Messi en particular, en 2024 llegará una propuesta interactiva que pondrá el eje en la historia deportiva y personal de la estrella del Inter Miami. "The Messi Experience. A dream come true", se denomina la muestra interactiva que en español significa “La experiencia Messi. Un sueño hecho realidad” y que en abril dará inicio en Florida, Estados Unidos.

“Embárcate en una aventura única en la vida mientras te adentras en la extraordinaria vida de Leo Messi. Prepárate para ser parte de la historia y ser testigo de la magia de su carrera, desde sus primeros sueños hasta su incesante búsqueda de la gloria en la Copa Mundial”, señala la reseña oficial sobre esta muestra que permitirá a los participantes tomarse una selfie virtual con Lionel Messi y hasta conversar con él, a través del uso de la Inteligencia Artificial.

La muestra "The Messi Experience: A dream come true" cuenta con nueve instalaciones repartidas en 20.000 pies cuadrados y está diseñada para toda la familia. Su apertura será en Florida, hogar del Inter Miami, pero luego recorrerá diversas ciudades del mundo. Para participar se ha abierto una lista de espera en la web oficial www.themessiexperience.com para lo que será la venta de entradas que comenzará el próximo miércoles 25 de octubre.