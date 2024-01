El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo este domingo que en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Barbastro hicieron una buena primera parte, pero que se les complicó por un error otra vez.

“Hemos hecho una buena primera parte, pero hemos cometido errores otra vez tras un córner y hemos encajado el 1-2, y se nos ha complicado y hemos sufrido”, dijo.

El técnico del Barcelona también se quejó de que no hubiera VAR: “No entiendo porque en el año 2024 no haya VAR, aunque sea un campo de inferior categoría. El gol anulado a Joao ha sido válido y no lo han dado”.

Sobre el partido, Xavi comentó que se lo esperaba como ha sido: “Sabíamos que sería así. Ellos han jugado como si se jugaran la vida, y en el balón parado se igualan las cosas, y, como regales cosas, acabas sufriendo”.

