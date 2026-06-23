Después de vencer a Corea del Sur en Guadalajara y asegurar el primer lugar del Grupo A, comenzaron los rumores que colocaban a Guillermo Ochoa como portero titular ante República Checa en el último partido de la fase de grupos para cumplir con un “homenaje” por sus seis presencias en Copas del Mundo. Sin embargo, Javier Aguirre apagó los murmullos y aseguró que no regalará oportunidades.

“Yo lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los que están aquí es por merecimiento propio. Por lesión perdimos a Marcel (Ruiz) y Luis Ángel (Malagón), a (Rodrigo) Huescas, y a la selección pues vienen los que están en mejor momento y lo dije siempre, sin el afán de ser injusto lo fui, soy o seré, y ustedes pueden estar o no de acuerdo con la lista de 26 y ahora también con las alineaciones pero para eso están las mesas de debate, yo estoy para que entrenen bien, se coordinen bien y ganen partidos”, declaró el Vasco en conferencia de prensa antes del partido.

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Presente en cada Mundial al que México clasificó desde Alemania 2006 -aunque sólo jugó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022- Memo confesó hace una semana que, una vez que termine la participación del Tri en esta Copa del Mundo, ese será el fin de su carrera como profesional, y a pesar de revelar la noticia entre lágrimas, y que compañeros de Selección como Alexis Vega declaren que les encantaría verlo jugar, eso no le garantiza sumar minutos contra República Checa.

“Efectivamente no sé cuántos jugadores mexicanos han estado en seis Mundiales así que sí es algo que llena de orgullo, tengo a Rafa Márquez al lado, Memo está ahí también con nosotros destilando sabiduría y experiencia, pero hasta el propio Memo se cansa de que le hablen, le pregunten, le digan si va a jugar; él está fuerte y en forma, compitiendo, lo veo bien como a Carlos (Acevedo) y al Tala (Raúl Rangel), no es demagogia, digo lo que siento y es así”, agregó Aguirre.

Al final del último entrenamiento, Memo sufrió una molestia en la cadera por el mal estado del campo de juego en una de las porterías del Centro de Alto Rendimiento, pero se desestimó cualquier posibilidad de lesión, así que hasta último minuto se mantendrá como una incógnita si Ochoa jugará o no frente a los europeos.

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