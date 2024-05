Antonio Carlos Santos fue una de las grandes figuras del América a finales de los años 80 y principio de los 90.

Su talento para generar peligro en el área rival le permitió convertirse en uno de los consentidos de la afición azulcrema; sin embargo, pocos saben cómo se dio su llegada al primer equipo del conjunto de Coapa.

Durante una charla del conductor del televisión Jorge Van Rankin con Carlos Hermosillo, quien formó parte de las Águilas de 1983 a 1989; el apodado Grandote de Cerro Azul reveló algunos detalles sobre la forma en que llegó el brasileño a la escuadra azulcrema.

Cabe la pena destacar que durante su etapa como americanista, Antonio Carlos Santos conquistó ocho títulos oficiales: fue campeón de Liga en las temporadas 1987-88 y 1988-89, dos veces Campeón de Campeones (1987-88 y 1988-89), tres veces campeón de Concacaf (1987, 1990 y 1992) y cosechó una Copa Interamericana en 1991.

¿Cómo fue la llegada de Antonio Carlos Santos al América?

"¿Él (Antonio Carlos Santos) sabes cómo llegó al América? Esa nadie la sabe, y él no la platica. Un día estábamos con Cayetano, íbamos a hacer interescuadras y no nos completábamos; había dos muchachitos de color corriendo alrededor de la cancha. y (Vicente Cayetano) dice: 'Panchito, no nos completamos, necesito un jugador. ¿Y esos dos muchachos, qué?', 'Se vienen a probar' Meten a Santos y nos empieza a pegar una pin... repasada y paran el interescuadras y Cayetano le dice: 'Panchito, no ma... contrata a este ca...' Y lo contrataron", recordó Hermosillo durante su platica con el Burro Van Rankin.