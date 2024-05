La ilusión de Cruz Azul por coronarse en el torneo Clausura 2024 es grande. Saben que tienen una gran oportunidad por romper la mala racha contra el América, en Liguillas.

Previo a la Final del certamen, algunos elementos como Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda y Carlos Rodríguez hablaron en el Día de Medios que organiza la Liga MX.

Aquí te dejamos algunas frases que lanzaron los elementos de La Máquina, de cara a la Final de Ida contra las Águilas del América en el estadio Ciudad de los Deportes.

Gonzalo Piovi, central de Cruz Azul

"Primero, porque lo eligió mi hija (el número 33) y, segundo, porque es el número de Cristo y eso es algo en lo que me siento reflejado al ser creyente. Y después porque me han pasado cosas en mi vida que me llevaron a poder confiar y tenerlo presente".

"Decidimos jugar en el Azul porque es nuestra casa. La plata era lo de menos, queríamos estar cerca de nuestra afición".

Carlos Rodríguez

"Obviamente son cosas que ahí te demuestran cómo está la afición con el equipo. Son cábalas que cada uno cree pero ojalá que sí sean y siempre con el trabajo y la unión del equipo.

Lorenzo Faravelli, volante de La Máquina

"Antes, cuando iba a entrenar, sentía feo por no poder jugar en el Estadio Azteca, después pude meterle gol ahí a las Chivas y ahora disputaré una Final. Hace seis años n hubiera creído esto. El Estadio como argentino significa mucho para mí".

"Queríamos a nuestra afición cerca. Sentirnos más unidos. Es por ello que fue lo mejor jugar en nuestro estadio".

Ángel Sepúlveda, delantero celeste

"Representaría todo (ser campeón), porque no he ganado ninguna. Después de tantos años de trabajo y entrega, sería como el premio, tenerlo en la vitrina por todos este tiempo de trabajo”.

"Sabemos lo que representa ese equipo, sería bueno, muy especial podérsela ganar en su casa, todo eso viste. Sabemos que representamos a Cruz Azul, como institución grande sabemos del poder que tenemos".

